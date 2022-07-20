中市古董拍賣公司涉侵占 負責人拘提到案送辦

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市警方日前接獲民眾報案指稱，委託北區某國際拍賣公司販售古董商品，業者卻突然將商品運走失聯，警方今天表示，已將負責人夫婦拘提到案，依背信等罪嫌送檢偵辦。

台中市警察局第二分局今天在記者會中表示，11日晚間8時30分接獲民眾報案指出，今年1月8日委託北區民權路某國際拍賣公司販售古董商品，但事後發現拍賣公司所在地址人去樓空、鐵門深鎖；報案人並提出背信、侵占及詐欺等告訴。

根據拍賣公司的網站資料顯示，公司提供藝術品租賃、藝術展覽與策劃、藏品徵件及買賣等服務，但報案人撥打公司聯絡電話都是關機狀態，才發現公司疑將託售商品帶走且斷絕聯繫，驚覺有異報警。

警方表示，接獲報案後立即啟動調查，截至目前共有14名託售人報案，全案由台中地檢署檢察官指揮偵辦。

警方指出，陸續於18日、19日，將公司負責人夫婦拘提到案，查扣古董商品及託售清冊等證物，警訊後依背信等罪嫌將嫌疑人解送台中地檢署偵辦。

警方表示，經初步清查，將古董託售這家拍賣公司的託售人約30多人，待後續釐清扣案物品所有權，將通知相關託售人確認處理。（編輯：陳仁華）1110720