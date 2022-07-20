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首頁 / 社會

移送嫌犯未上銬 警開槍射中逃犯腹部送醫

2022/7/20 14:47（7/20 15:38 更新）
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（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）花蓮玉里警分局今晨移送無故持刀的陳姓男子時，未依規定上銬導致脫逃。員警追捕開槍擊中嫌犯腹部，經轉送花蓮慈濟醫院沒有生命危險；將追究未上銬致犯嫌脫逃疏失責任。

花蓮縣警察局玉里分局長温基興表示，有毒品及違反槍砲彈藥刀械管制條例前科的陳姓男子，今天凌晨無故攜帶武士刀，被員警逮捕帶回派出所偵訊。

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陳男的堂哥及友人凌晨2時多到警局探望，35歲的陳男提及想到門口跟堂哥抽菸、講兩句話，戴手銬不好看。2名警員基於人道考量，陪同至警局門外，不料陳男趁隙把堂哥推向警員，自己翻牆逃跑。

員警立即追人先對空鳴槍，隨後朝正攀爬玉里國中圍牆的陳男開槍。陳男腹部中彈倒地，經送榮民總醫院玉里分院，再轉送花蓮慈濟醫院，沒有生命危險。温基興表示，員警開槍時機初步調查符合規定，但未上銬致犯嫌脫逃疏失部分會再釐清。（編輯：孫承武）1110720

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