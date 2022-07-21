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首頁 / 社會

士林分署加開拍賣會 推出BMW、名牌包

2022/7/21 17:51（7/21 18:01 更新）
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法務部行政執行署士林分署21日表示，將於26日加開拍賣會，與士林地檢署共同拍賣一部2016年11月出廠的白色BMW 4系列四門汽車，以及一款因案查扣的香奈兒經典款包包（圖）等，歡迎民眾踴躍競標。（行政執行署士林分署提供）中央社記者蕭博文傳真 111年7月21日
法務部行政執行署士林分署21日表示，將於26日加開拍賣會，與士林地檢署共同拍賣一部2016年11月出廠的白色BMW 4系列四門汽車，以及一款因案查扣的香奈兒經典款包包（圖）等，歡迎民眾踴躍競標。（行政執行署士林分署提供）中央社記者蕭博文傳真 111年7月21日
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（中央社記者蕭博文台北21日電）法務部行政執行署士林分署今天表示，為加速查扣財產的變價，特別於26日加開拍賣會，將推出詐欺案被告的BMW汽車，及期貨交易法案被告的香奈兒包。

士林分署發布新聞稿指出，為澈底剝奪犯罪利得，斷絕犯罪利基及誘因，持續與士林地方檢察署合作加速辦理「偵查中及判決確定後查扣財產之變價」，因此在例行的123聯合拍賣會之外，將於26日加開拍賣會。

新聞稿指出，本次拍賣會將與士林地檢署共同拍賣一部2016年11月出廠的白色BMW 4系列四門汽車，車齡不到5年，原車主為涉嫌詐欺案的孫姓被告。

此外，士檢偵辦王姓被告涉嫌違反期貨交易法案件，查扣香奈兒經典款包，也將在拍賣會上拍賣；士林分署說，香奈兒包保存狀態良好，並附有保證卡及購買證明。

士林分署表示，BMW、名牌包均屬動產且定有底價，歡迎民眾到場喊價競標。（編輯：李亨山）1110721

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