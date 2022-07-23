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PLG球星張伯維酒駕遭罰 公益勞動拍反詐微電影

2022/7/23 11:08
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（中央社記者曾以寧高雄23日電）PLG高雄鋼鐵人隊球星張伯維去年因酒駕撞車遭禁賽，還須從事300小時公益勞動，他繼6月到警局清洗警車，再與警方合作拍反詐騙微電影，籲青少年「寧可當射手，不要當車手」。

P. LEAGUE+（簡稱PLG）高雄鋼鐵人隊球星張伯維去年因酒駕撞車，被依公共危險罪嫌送辦，並遭球團禁賽1年、扣除2/3薪水；聯盟也決定於2021至2022年球季禁賽觀察，罰款新台幣50萬元，並要求進行最少300小時的公益勞動服務。

張伯維6月10日現身高雄市政府警察局楠梓警分局加昌派出所，他仔細清洗警備車輛，並表示對於酒駕一事感到懊悔；近日他再與警局合作，共同拍攝青春專案宣導微電影，引導青少年從事正當休閒活動，防制少年參與詐欺集團或擔任車手。

片中凸顯籃球運動陽光正向、揮灑汗水等正面積極形象，由張伯維提醒青少年「在球場上跌倒可以隨時起身奮戰，但在人生路途上跌倒需要更多勇氣與代價」及「寧可當射手，不要當車手」，傳達犯罪預防概念。

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楠梓警分局今天發布訊息指出，暑假期間，青少年不用到校上課，導致接觸網路媒介的時間急遽增加，詐騙集團看準這個時機，計劃性招募、引誘青少年加入詐騙集團擔任詐欺車手，衍生後續一連串犯罪及被害事件，不可不慎。

警方呼籲，求職時務必多方查詢、小心求證，不要被「輕鬆」及「高薪」等誇大不實的話術欺騙，且切勿隨意將個人身分證件、銀行存摺及金融卡等物品交出；就職後，也要隨時保持警覺，以免成為詐騙集團的幫凶。（編輯：戴光育）1110723

張伯維
球星張伯維酒駕挨罰 戒酒一年現身警局認真洗車
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