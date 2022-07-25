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玉里鎮長蔡秋龍撤回復職申請 法院重裁150萬元具保

2022/7/25 20:54
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（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）花蓮玉里鎮長蔡秋龍、李姓職員涉貪遭起訴，各以60萬、20萬元交保後，花蓮地檢署不服提起抗告，花蓮高分院14日發回花蓮地院更裁，今天裁定蔡改以150萬元、李改以50萬元具保。

花蓮地檢署7月8日依違反貪污治罪條例，起訴蔡秋龍等16名被告，並具體求處蔡秋龍15年重刑。在押的蔡秋龍及擔任白手套的公所李姓員工否認犯行，2人移審到花蓮地方法院時，分別裁定各以60萬、20萬元交保。

花蓮地檢署不服提出抗告，檢察官認為，蔡秋龍有棄保潛逃可能，偵查中更發現他以鎮長職權逼迫下屬涉貪，加上收賄得標廠商仍有部分工程進行，且其妻及多名公所人員均為同案被告，若讓蔡交保，恐導致證據消失及勾串共犯。

花蓮高分院14日撤銷發回原審另裁，法院今天裁定蔡秋龍改以150萬元具保、李姓員工改以50萬元具保。

蔡秋龍羈押期間遭解職，由縣府指派前民政處長江東成代理鎮長職，蔡交保獲釋後，依地方制度法規定向縣府申請復職，縣府民政處表示，蔡秋龍已於21日撤回申請。（編輯：黃世雅）1110725

蔡秋龍
花蓮玉里鎮長蔡秋龍涉貪交保 檢抗告成功將重裁 花蓮玉里鎮長蔡秋龍涉貪起訴 地院裁定60萬交保
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