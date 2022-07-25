攀塔塔加玉山線 山友疑高山症陸空急援

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）來自南投4人登山團，進行4天3夜塔塔加玉山線登山行程，其中1人上午疑高山症發作。高雄市119接獲報案，出動4名山域搜救人員並同步向空勤直升機求援，陸空同步完成任務。

高雄市政府消防局第六救災救護大隊表示，這支來自南投的4人登山團，日前進行4天3夜塔塔加玉山線登山行程。上午10時多，60歲的簡姓男子身體不適，出現嘔吐、呼吸困難，疑高山症發作，在當地圓峰山屋待援。

六大隊隨即成立山域事故應變小組，出動4名山域搜救人員前往搜救，並同步向內政部空中勤總隊申請直升機救援。

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所幸今天天氣晴朗，執勤的NA-714直升機1時12分自高雄機場起飛，經機組員座艙協調及尋找安全救援航線，在圓峰山屋北面50公尺野外場落地救援。下午2時30分將患者載送至朧祥公園，隨後由旗山分隊救護車送至義大醫院就醫，無生命危險。

高雄市消防119呼籲，近日雖然晴空萬里，民眾從事登山活動仍應注意自身身體狀況及隨身攜帶通訊設備，登山前手機可下載119報案APP，遇狀況能立即向外界求援；另外，有效控管飲水糧食、利用裝備器材求救及尋找安全避難處所等待救援，避免釀成意外。（編輯：孫承武）1110725