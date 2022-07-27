佯稱遊說促轉條例修法詐財 國民黨團主任遭約談

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涉立委貪污案的郭克銘被控向建商佯稱可遊說民代修正促轉條例，北檢26日約談郭克銘、國民黨立法院黨團主任沈建億（圖）、廖國棟助理丁復華等6人，27日凌晨移送複訊。中央社記者林長順攝 111年7月27日

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（中央社記者林長順台北27日電）涉立委貪污案的白手套郭克銘被控向建商佯稱可遊說民意代表修正促轉條例，台北地檢署昨天指揮調查局兵分13路搜索，並約談郭克銘、國民黨立法院黨團主任沈建億等6人。

郭克銘、沈建億、丁復華今天凌晨陸續移送北檢複訊，面對媒體詢問不發一語。

前太流公司董事長李恒隆涉嫌透過是知顧問管理公司總經理郭克銘等人行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。

郭克銘在偵查中自白，台北地方法院6日判處郭男易科罰金部分有期徒刑8月；不得易科罰金部分，有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間保護管束，向公庫支付600萬元，應向指定機構或團體提供200小時義務勞務，褫奪公權2年。

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檢調獲報，郭克銘涉嫌於民國105年至108年佯向建商表示可遊說民意代表修正促轉條例，讓政治受難者遺族及建商取回過去被國民黨佔有的土地，因此支付款項給郭克銘等人，涉犯刑法詐欺等罪嫌。

台北地檢署昨天指揮調查局北部地區機動工作站兵分13路搜索，並約談郭克銘、沈建億、廖國棟助理丁復華、陳姓、蘇姓建商、是知公司高姓職員等6人說明。（編輯：陳政一）1110727

涉立委貪污案的郭克銘（圖）被控向建商佯稱可遊說民代修正促轉條例，北檢26日約談郭克銘、國民黨立法院黨團主任沈建億、廖國棟助理丁復華等6人，27日凌晨移送複訊。中央社記者林長順攝 111年7月27日