全國掃黑逮450人 竹聯幫明仁會、統促黨列重點

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警政署27日發布全國掃黑專案成果，竹聯幫明仁會、中華統一促進黨列為打擊重點，內政部長徐國勇（中）表示，這次掃黑共計動員8705名警力，檢肅68名治平目標、逮捕成員382人，合計到案450人。中央社記者黃麗芸攝 111年7月27日

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）警政署今天發布全國掃黑專案成果，竹聯幫明仁會、中華統一促進黨列為打擊重點，內政部長徐國勇表示，共檢肅68名治平目標、逮捕成員382人，到案共450人，將持續加強查賄制暴。

徐國勇今天出席警政署刑事局「全國第2波同步掃黑行動專案」記者會時指出，刑事局在選前對於治安維護會規劃一系列相關查賄制暴、查察選舉賭盤、打詐及肅槍等作為，以確保選前治安平穩。

他表示，警政署這次掃黑行動聯合台灣高等檢察署及全國各地方檢察署自11日起實施迄今，也結合「肅槍」與「地下錢莊」掃蕩專案，針對竹聯幫仁堂明仁會及隱身特定政黨的幫派組織也特別列為打擊重點。

徐國勇指出，這次掃黑共計動員8705名警力，檢肅68名治平目標、逮捕成員382人，合計到案450人；掃蕩幫派組合所圍事經營與經常活動處所共計1848處、掃蕩地下錢莊213件、犯嫌370人，共查扣不法利得約新台幣1270萬元。

他表示，針對苗栗掩埋場黑衣人事件，第一時間他就指示苗栗縣警察局長全力偵辦，警政署長黃明昭也立即到場坐鎮指揮，全案目前已逮11人，後續將針對其他犯嫌也會一一傳訊、偵辦，繩之以法。

針對電信詐欺及非法第三方支付等科技犯罪手法，他指出，「有暴利就會有暴力」，檢警都會攜手徹查金流、斷源頭，溯源偵辦。

近來南投、台中陸續發生槍擊案，徐國勇說，深感痛心與憂心，但對警方辦案績效及能力都非常有信心，案件也都迅速偵破。

徐國勇最後提到，因應九合一選舉將於年底舉行，為確保選舉公平性，會積極辦理查賄制暴，尤其針對可能涉及賄選的數位支付、物流配送及選舉假訊息等，若有不法將加強蒐證偵辦。

刑事局指出，為避免近期槍擊事件引發後續效應，這次掃黑肅槍行動也查緝到各式槍械120枝、破獲改造工廠4處，並持續執行中。

破案成果部分，刑事局偵查第二大隊副大隊長賴俊堯說明，日前獲報中華統一促進黨中華安樂之友會44歲王姓會長的沈姓友人因漏水問題與鄰居有長期糾紛，王男自去年底起至今年間恫嚇被害人交付財物；王男今年4月還涉槍擊毀損南投縣某處監視器，專案小組併案偵辦並於7月20日拘提王男到案。

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刑事局偵查第四大隊大隊長陳瑞基指出，竹聯幫仁堂明仁會於去年6月犯下台南市永康區女組頭遭擄勒贖案，警方查緝明仁會吳姓副會長到案後，持續追查明仁會不法事證，發現33歲陳姓副會長、30歲吳姓副會長另涉於去年8月恐嚇取財不成、強押毆打被害人案。

另外，吳男去年9月還在台北市內湖區康樂街聚眾滋事，涉開車衝撞警方，行徑囂張，經專案小組長期偵蒐於7月21日執行拘提，查獲陳男及吳男等10嫌送辦，並查扣相關證物。（編輯：戴光育）1110727