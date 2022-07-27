蘇震清自訴書記官案 法院判無罪

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（中央社記者劉世怡台北27日電）立法委員蘇震清被控貪污案日前遭判10年，他另提起自訴，指控台北地檢署承辦書記官涉嫌偽造文書。台北地院更一審今天判決書記官無罪。蘇可上訴。

立委涉貪案部分，台北地方法院6日依貪污治罪條例收賄罪判處現任無黨籍立委蘇震清10年徒刑。

蘇震清另提起刑事自訴指控，台北地檢署疑似人為變造掩蔽了偵訊錄音，包含民國109年8月10日訊問李恒隆的檔案，有多個關鍵證詞內容充斥雜音無法辨識，受干擾時間接近6小時，且多段內容無端遭到遮蔽，侵害他受憲法保障公平審判的訴訟權益，檢察官及書記官涉犯偽造文書及濫權追訴等罪。

台北地院審理自訴案後認為，濫權追訴罪部分，個人並非該罪的直接被害人，依法不得提起自訴，蘇震清對於本案犯罪事實全部均不得自訴，提起本件自訴，於法未合，且無從補正，不經言詞辯論，直接判決不受理。

案經蘇震清提起上訴，二審台灣高等法院駁回蘇震清對檢察官的上訴，另考量書記官對於李恒隆等人的陳述內容，有未如實記載之嫌，就此部分撤銷，發回由北院更審。

台北地院更一審今天宣判，判書記官無罪；蘇震清不服，可提上訴。（編輯：張銘坤）1110727