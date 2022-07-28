高雄有男子假乳癌電訪真騷擾 黃捷籲報警揪出

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）無黨籍高雄市議員黃捷臉書披露，有男子自稱衛生局人員要進行乳癌問卷電訪，卻問許多私密問題，進行言語性騷擾；黃捷呼籲接到電話女性直接報警或告知她，一定要揪出此人。

黃捷在臉書（Facebook）表示，「有噁狼假乳癌問卷之名，行性騷擾之實」，她收到女性市民陳情，表示接到一名男子自稱是衛生局員工，要進行乳癌問卷訪談，但問題卻是「罩杯大小」、「有沒有性行為」等與判斷乳癌無關的問題。

黃捷說，進一步了解發現，從2016年到2021年，在台北、台南、高雄，都有人接過類似電話，甚至問到「會不會高潮」、「每週自慰次數」等近乎性騷擾內容，各地衛生局也均曾嚴正澄清，但這名男子顯然今年又故技重施。

黃捷說，她也跟高雄市衛生局確認過，根本沒有這個問卷，也絕不會問這些問題。她提醒女性市民要多小心，如果接到類似電話，務必記下電話並錄音，直接報警，或是私訊她，她一定會為大家揪出此人。

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對此，高雄市衛生局表示，近日有民眾接到騷擾電話，自稱衛生局或衛生所員工向民眾詢問私密問題，提醒市民，衛生局及衛生所目前未進行婦癌問卷電訪，也不會電話詢問民眾私密問題，若接到騷擾電話請拒絕回答並撥打110報案。

衛生局指出，衛生局關心民眾健康，會由衛生所以電話或明信片通知民眾做健康檢查，內容為通知民眾符合受檢資格，提供社區或醫院健康檢查資訊，絕不會提到私密問題。（編輯：陳仁華）1110728