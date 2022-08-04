疑因大雨視線不良砂石車側翻 駕駛送醫不治

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台中市烏日區太明路成豐巷4日發生砂石車翻覆事故，消防人員到場發現砂石車側翻路旁水溝，車內年約40歲男性駕駛已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫搶救仍不治。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年8月4日

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（中央社記者蘇木春台中4日電）台中地區今天下午下起大雨，賴姓男子駕駛砂石車行經烏日區一處道路，疑因視線不良側翻路旁水溝，賴男經送醫搶救後傷重不治，事故原因待警方調查釐清。

台中市消防局今天告訴中央社記者，今天下午4時34分獲報指出，烏日區太明路成豐巷有砂石車翻覆事故，派遣溪湳分隊，出動消防車輛2輛與救護車1輛，及消防人員共6人前往處理。

消防人員表示，到場時發現一輛砂石車側翻路旁水溝，車內有1名駕駛年約40歲男性，已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送往亞洲大學附屬醫院救治。

台中市警察局烏日分局初步調查，案發當時當地下起大雨，賴男駕駛砂石車經過疑因視線不良側翻水溝，賴男送醫後搶救不治，事故原因仍待調查釐清。（編輯：卞金峰）1110804