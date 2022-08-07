男盜採卓溪山區牛樟芝 見警緊張露餡人贓俱獲

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（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）花蓮玉里鎮潘姓男子盜採卓溪山區森林副產物牛樟芝，經花蓮林管處通報，警方到場發現潘男神色緊張，盤查起出267.26公克牛樟芝及相關工具，人贓俱獲，依涉犯森林法送辦。

花蓮縣警察局玉里分局今天表示，卓溪分駐所副所長朱紹佐、卓樂派出所警員王韋竣日前執行山地清查勤務，接獲林務局花蓮林管處玉里工作站情資，稱有民眾疑似前往卓溪山區盜採森林副產物牛樟芝。

玉里分局2名員警與林務局技術士、護管員等人共同埋伏，發現一名男子徒步背著背包下山，見到警方神色相當緊張，警方見有可疑之處上前盤查，經同意搜索後起出2包牛樟芝共267.26公克、鐮刀1把、手電筒2個、電池5個及挫刀2支，立即將潘嫌帶回偵辦。

74歲潘嫌供稱他是搭乘計程車到卓溪山區，不過警方調閱監視器畫面卻未見計程車，懷疑有共犯載送，將深入調查。

玉里分局長温基興呼籲，森林屬於全體國民資產，林間裝設有紅外線照相機監測，也會針對盜伐熱點進行巡視，請民眾勿心存僥倖以身試法，勿將山區自然資源占為己有或竊取變賣牟取不法獲利。（編輯：陳仁華）1110807