群聯財報事件緩刑5年 執行長潘健成：尊重判決

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（中央社記者張建中新竹10日電）群聯105年發生財報事件，台灣高等法院今天宣判，當時任群聯董事長的潘健成違反證券交易法部分刑度減為1年10月，緩刑5年。潘健成表示，尊重判決。

群聯105年發生財報事件，新竹地方法院去年10月底宣判，其中有關使公務員登載不實的部分，應執行有期徒刑1年10月，得易科罰金；另有關違反證券交易法第171條第1項第1款的部分，處有期徒刑2年。

潘健成提起二審上訴，台灣高等法院審理後，今天宣判違反證券交易法的部分刑度減為1年10月，緩刑5年，並支付公益捐贈及接受法治教育。

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群聯表示，公司營運正常，判決對財務與業務營運無影響。現任群聯執行長潘健成說，尊重高等法院的判決，將於收到判決書後，與律師研議後續處理方向與相關事宜。

潘健成表示，近期正值半導體景氣需求趨緩之際，群聯全體員工將繼續秉持一路走來的拚勁與努力，持續擴大研發投資與產品應用，站穩腳步，並在下一波景氣回溫時，掌握更多的成長機會與動能。（編輯：郭無患）1110810