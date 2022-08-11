嘉縣民雄工廠深夜火警傳爆炸聲 幸無人傷亡

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嘉義縣民雄鄉一處連棟鐵皮工廠10日深夜失火傳出爆炸聲，消防局出動17輛消防車前往搶救，11日凌晨控制火勢，無人員傷亡。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真111年8月11日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）嘉義縣民雄鄉一處連棟鐵皮工廠昨深夜失火傳出爆炸聲，消防局出動17輛消防車前往搶救，今天凌晨1時許控制火勢，燃燒面積約720平方公尺，無人員受傷、受困，起火原因調查中。

嘉義縣消防局今天發新聞訊息表示，昨晚11時50分獲報民雄鄉大崎村大丘園20號附近發生工廠火警，立即派出民雄、雙福、大林、大美、水上、新港等12個分隊17輛消防車及34名消防人員前往搶救，嘉義市消防局也支援人車滅火。

消防局表示，第一梯次人車到場後回報為連棟鐵皮構造建築物，燃燒面積約720平方公尺，無人員受傷受困，火勢於凌晨1時4分熄滅，目前進行殘火處理。

消防局指出，連棟鐵皮廠房有3間完全燃燒，1間被波及，廠房內放置物品包括烤漆粉、飲料及鋁粉加工製品、氣體鋼瓶等物品，燃燒過程還頻傳爆炸聲，起火原因警消調查中。（編輯：徐睿承）1110811