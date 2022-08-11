更多編輯台推薦新聞：
拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗
運動

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座
運動

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手
文化

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》薪水漲幅創22年新高 受通膨影響上半年實質薪資負成長
首頁 / 社會

嘉縣民雄工廠深夜火警傳爆炸聲 幸無人傷亡

2022/8/11 06:59（8/11 07:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣民雄鄉一處連棟鐵皮工廠10日深夜失火傳出爆炸聲，消防局出動17輛消防車前往搶救，11日凌晨控制火勢，無人員傷亡。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真111年8月11日
嘉義縣民雄鄉一處連棟鐵皮工廠10日深夜失火傳出爆炸聲，消防局出動17輛消防車前往搶救，11日凌晨控制火勢，無人員傷亡。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真111年8月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）嘉義縣民雄鄉一處連棟鐵皮工廠昨深夜失火傳出爆炸聲，消防局出動17輛消防車前往搶救，今天凌晨1時許控制火勢，燃燒面積約720平方公尺，無人員受傷、受困，起火原因調查中。

嘉義縣消防局今天發新聞訊息表示，昨晚11時50分獲報民雄鄉大崎村大丘園20號附近發生工廠火警，立即派出民雄、雙福、大林、大美、水上、新港等12個分隊17輛消防車及34名消防人員前往搶救，嘉義市消防局也支援人車滅火。

消防局表示，第一梯次人車到場後回報為連棟鐵皮構造建築物，燃燒面積約720平方公尺，無人員受傷受困，火勢於凌晨1時4分熄滅，目前進行殘火處理。

消防局指出，連棟鐵皮廠房有3間完全燃燒，1間被波及，廠房內放置物品包括烤漆粉、飲料及鋁粉加工製品、氣體鋼瓶等物品，燃燒過程還頻傳爆炸聲，起火原因警消調查中。（編輯：徐睿承）1110811

嘉義縣民雄鄉一處連棟鐵皮工廠10日深夜失火傳出爆炸聲，消防局出動17輛消防車前往搶救，11日凌晨控制火勢，無人員傷亡。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真111年8月11日
嘉義縣民雄鄉一處連棟鐵皮工廠10日深夜失火傳出爆炸聲，消防局出動17輛消防車前往搶救，11日凌晨控制火勢，無人員傷亡。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真111年8月11日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族