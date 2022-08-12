男房客摩鐵裝針孔偷拍46人 雄檢起訴建請重判

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吳姓夫妻投宿高雄摩鐵在房內發現針孔攝影機，檢警查出涉案的黃男在3個月偷拍46名房客，還為追求女性監控對方，高雄地檢署依法起訴，並建請法官從重量刑。圖為警方拆卸後的針孔攝影機。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年8月12日

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）吳姓夫妻投宿高雄摩鐵在房內發現針孔攝影機，檢警查出涉案的黃男不僅在3個月偷拍46名房客，還為追求女性監控對方，雄檢依妨害秘密、跟騷法等罪起訴，建請從重量刑。

39歲黃男到案後除坦承在摩鐵裝設針孔攝影機偷拍房客生活，也表明原本是要持偷拍影片向摩鐵房客恐嚇討錢，並因為陸續想追求女性，除了曾在對方住處社區大門裝設針孔，監視進出狀況；甚至還在機車安全帽上裝設「Airtag」定位裝置，觀察每天行蹤活動。

高雄地檢署審酌黃男今年2月15日行竊一名有好感女性住處，並在廁所裝設針孔攝影機時遭當場查獲，事後卻不思悔改，變本加厲裝設針孔偷拍摩鐵房客，對於社會大眾隱私安全侵害甚鉅，造成社會恐慌人心惶惶。據此依違反個人資料保護法、妨害秘密、毀損、跟蹤騷擾防制法等罪起訴，並建請法官從重量刑。

雄檢起訴指出，黃男趁著3度入住高雄小港某間摩鐵，分別在3間客房內自備電鑽、剪刀、黑色防水膠布等，在電視牆等處鑽孔裝設針孔攝影機。並從3月至6月間，以手機遠端連線觀看房客活動，受害房客初估46人。

檢警調查，黃男為追求3名有好感女性，還前往對方住處，將針孔攝影機裝在樓梯間緊急照明燈內，藉此監控活動狀況；甚至跟蹤2名女性，趁著對方購物時，將「Airtag」定位裝置裝在安全帽內觀察行蹤。

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全案直到一對吳姓夫婦今年5月31日晚間入住摩鐵，6月1日凌晨因習慣使用探測針孔攝影機APP，才在電視牆螺絲孔內偵測出異常訊號。小港警分局獲報到場確認是隱藏式攝影機，並受理夫婦控告妨害秘密。

高雄市政府警察局小港分局協請市刑大科技犯罪偵查隊加入分局專案小組，經擴大調閱監視器影像、分析過濾住客資料；另由科技犯罪偵查隊分析針孔攝影機設備，發現偷拍影片是由房內WiFi向外傳輸，經以虛擬終端截取相關數位紀錄，比對房客資料，終於鎖定黃男涉有重嫌查緝到案，檢方訊後聲押獲准。（編輯：郭諭儒）1110812