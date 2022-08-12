女子10年內再犯酒駕撞死人遭起訴 法院裁定羈押

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（中央社記者蕭博文台北12日電）林姓女子曾因酒駕遭判刑，6月間又涉酒駕，於行經新北市淡水區時撞死工人，士檢地檢署依10年內再犯酒駕並致人於死罪起訴。案發後即遭押的林女今天移審士院，仍遭裁定羈押。

士林地方法院認為，林女坦承犯10年內再犯酒駕並致人於死罪，並有卷內事證可佐證，足見犯罪嫌疑重大。

法官考量，林女所犯為最輕本刑5年以上重罪，且於民國104年間已有因執行酒駕案件而遭通緝的紀錄，以林女此案情節，可預期未來判決刑度應該不輕；林女又僅投保強制險，將來可能面臨高額求償，另審酌林女經濟狀況，並非無逃匿出國能力，因此有相當理由認定林女有逃亡之虞。

法官參酌林女提出願意交保的金額，依比例原則加以衡量公共利益、社會秩序維護及被告人權保障，認為現在尚無有效取代羈押的手段，而有羈押必要，應予羈押。

士林地檢署起訴指出，林女曾因酒駕案件，先後於民國103年9月、103年11月各遭判刑3個月確定，並易科罰金執行完畢。而此案發生於今年6月間，仍在先前酒駕案件判決確定後10年內。

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今年6月20日晚間，林女於台北市中山區小吃店飲酒，再與友人搭乘計程車到KTV唱歌；翌日凌晨1時許，林女搭計程車返回小吃店取車，搭載黃姓友人往新北市淡水區方向行駛。

林女駕車行經淡水區民權路與民族路口時，超速行駛闖入施工範圍，撞擊執行交通疏導的方姓工人致死。警方獲報到場，驗出林女吐氣所含酒精濃度達每公升0.77毫克；林女經移送士檢偵辦後遭羈押至今，檢察官已於10日偵結起訴，今天將全案移由法院審理。（編輯：戴光育）1110812