警政署暑期推全國青春專案 杜絕青少年涉賭

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警政署刑事局14日表示，暑期青春專案針對毒、詐、色、賭及少年偏差行為項目加強查緝和宣導，7月迄今已查緝相關非法案共3430件、5223人。（刑事局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年8月14日

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）為避免青少年暑期誤入歧途，警政署刑事局今天表示，暑期青春專案針對毒、詐、色、賭及少年偏差行為項目加強查緝和宣導，7月迄今已查緝相關非法案共3430件、5223人。

刑事局今天發布新聞稿表示，為維護暑假期間青少年身心健全發展，7月1日至8月31日規劃全國暑期青春專案，並針對毒品、詐騙、色情、賭博及少年偏差行為等5大主軸項目實施查緝及宣導工作。

根據刑事局統計資料顯示，全國各警察機關7月迄今已查緝販賣毒品案832件、970人，吸食毒品案1537件、1619人，兒童及少年性剝削案201件、246人，集團性詐欺案或擔任車手646件、894人，參與賭博或意圖營利214件、520人，以及查獲偏差行為少年974人。

另，警方宣導方面，已執行353場活動、350則網路影音互動及製作1159則圖文宣導。

刑事局說，青少年在暑假期間因無課業壓力且空閒時間較多，容易呼朋引伴深夜留連網咖、電子遊戲場等娛樂場所，或從事賭博行為，為避免他們接觸染上賭癮，警政署規劃暑期青春專案期間，全國同步聯合稽查青少年涉足德州撲克等不當場所。

同時，這次全國同步聯合稽查自昨晚起實施至今天凌晨結束，由各地方政府警察局鎖定轄內德州撲克桌遊店和以餐飲業結合各式博弈遊戲的複合式主題餐廳等場所，盤查是否有青少年涉足其中或有賭博情事，以強化防制青少年涉賭行為。

刑事局表示，為避免青少年接觸賭博而衍生相關治安問題，警政署除加強實體賭博場所查緝，和針對線上非法簽賭網站積極查處外，還透過實體或線上活動、網路圖文、影音媒體等多元管道方式，用創意且生動方式宣導防制青少年涉賭議題。

其中，包括台中市政府警察局邀請曾參與網路博弈的學生現身說法，製作「少年ㄟ 不要賭」短片，探討青少年如何踏入賭博之途和涉賭面臨的身心壓力及法律責任。

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此外，嘉義市政府警察局舉辦「暑期萌警愛+1體驗營暨青春專案擴大預防犯罪宣導」實體及臉書線上同步直播，由嘉義市副市長及警察局長帶頭進行青春專案重點宣導，讓更多網友參與其中、擴大宣導效果。

刑事局呼籲，家長應多留意孩子沉迷賭博的警訊，若發現孩子經常跟父母或同學借錢，或是突然變很有錢，都要特別注意，一旦發現應即時導正其偏差價值觀，建立正確金錢觀念，避免誤入賭博詐騙陷阱。（編輯：張銘坤）1110814