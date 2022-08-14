台泰政府攜手跨部會搶救 9台籍民眾晚間搭機返台

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警政署刑事警察局副局長黃家琦表示，外交部駐泰代表處14日接獲泰國政府通報，有12名台籍民眾自柬埔寨入境泰國，疑似為人口販運案件，立即通報台灣駐泰代表處派員共同查證，發現其中3人是向警方報案遭人口販運的被害人，立即協請泰國政府協助處理。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年8月14日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場14日電）近期民眾至柬埔寨打工遭詐被囚案頻傳，刑事局結合外交部及泰國政府跨國救援今晚接回9人，刑事局表示，後續由地檢署指揮警政署與移民署偵辦，並通報各社政機關提供照護。

在外交部的協助下，有6男3女共9人，年齡介於23歲到42歲，搭乘中華航空CI-836班機從泰國曼谷返台，班機在晚間9時55分抵達桃園國際機場，在刑事局安排下，將先前往航警局進行偵詢，再依照規定進行居家隔離。

警政署刑事警察局副局長黃家琦接受媒體聯訪表示，外交部駐泰代表處14日接獲泰國政府通報，有12名台籍民眾自柬埔寨入境泰國，疑似為人口販運案件，立即通報台灣駐泰代表處派員共同查證，發現其中3人是向警方報案遭人口販運的被害人，立即協請泰國政府協助處理。

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黃家琦說，經過泰國政府調查，12人中初步人口販運鑑定有9人為被害人，其他3人為非被害人先行留置泰國，並進行後續處理。泰國政府與台灣駐泰代表處隨即啟動國人急難救助及人口販運被害人保護機制，安排9名國人返台，這9名「人口販運被害人待鑒別人」，後續由桃園地檢署指揮警政署與移民署偵辦，並通報各社政機關提供照護。

刑事局晚間發布新聞稿表示，柬埔寨打工詐騙事件頻傳，外交部與警政署已受理340名國人求助，政府已成立政院層級專案小組，由相關單位合作，針對預防、勸阻、救援、究辦四大面向執行，更在桃園機場關懷國人出境宣導，從7月26日起已於機場勸阻26名國人前往。（編輯：林治平） 1110814