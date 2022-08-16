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核研所工安意外 工程人員疑遭電擊死亡

2022/8/16 13:30（8/16 13:51 更新）
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行政院原子能委員會核能研究所14日凌晨發生工安意外，63歲涂姓工程人員疑似因為處理跳電問題，遭到電擊死亡，事故原因仍待釐清。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 111年8月16日
行政院原子能委員會核能研究所14日凌晨發生工安意外，63歲涂姓工程人員疑似因為處理跳電問題，遭到電擊死亡，事故原因仍待釐清。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 111年8月16日
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（中央社記者葉臻桃園16日電）行政院原子能委員會核能研究所發生工安意外，63歲涂姓工程人員，14日凌晨疑似因為處理跳電問題遭到電擊，被同事發現時已死亡；核研所已完成職災通報，事故原因仍待釐清。

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桃園市政府警察局龍潭分局今天向中央社表示，14日上午7時50分許接獲報案，核能研究所工程人員、63歲的涂姓男子，疑似因為觸電，倒在核能研究所內工程組變電站高壓電塔旁，經消防人員到場確認，涂男已明顯死亡。

警方調查，核能研究所14日清晨曾發生跳電，涂男疑似是在處理相關問題時，不慎遭到電擊身亡，全案已報請桃園地檢署檢察官相驗，因本案為工安事故，核研所已完成職災通報，是否有職安問題及確切事故原因等仍待釐清。（編輯：李錫璋）1110816

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