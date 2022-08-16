20歲女子遭拘禁將送泰國工作 竹檢警及時救出

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（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）新竹地檢署今天表示，偵辦砸車逃逸案件時，在嫌犯何姓男子租屋處發現1名年約20歲女子遭拘禁將被送往泰國工作，警方及時救出這名女子。全案拘提6嫌到案，都聲請羈押禁見。

新竹地檢署今天晚間發布新聞資料指出，檢察官翁旭輝指揮新竹市警察局第二分局偵辦一起砸車逃逸案件，專案小組昨天搜索、拘提涉案的何男、張姓女子及葛姓男子，並在何男租屋處發現1名年約20歲女子，她神色慌張且外觀有明顯傷勢。

檢方向中央社記者表示，專案小組查證後，得知女子遭私行拘禁近日將被送往泰國工作，立即將人救出。追查發現除何男等3人外，還有其他共犯，分別為毋姓男子、張姓男子與陳姓男子，今天也拘提毋男等3人到案。

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檢察官今天訊問涉案6人後，檢方認為，6人涉違反人口販運防制法及刑法的買賣質押人口、移送被略誘人出國、妨害自由、傷害等罪嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，向新竹地方法院聲請羈押禁見何男等6人。

檢方指出，近期發生不少因求職遭騙，進而被送往柬埔寨、緬甸、泰國、寮國、杜拜等地從事勞動與報酬顯不相當的工作，將以積極的行動，從速從嚴辦不法份子。（編輯：戴光育）1110816