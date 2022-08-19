進口越南茶葉混充台灣產 9600公斤全數銷毀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣屏東地方檢察署偵辦一起以進口越南茶葉混充台灣茶標示不實販售案件，檢警與衛生單位前往查緝，查獲逾9600公斤越南茶葉，全數銷毀。（屏檢提供）中央社記者李卉婷傳真 111年8月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣19日電）屏東黃姓男子開設茶行，進口越南茶葉將外包裝虛偽標示為台灣茶販售，檢警與衛生單位查獲逾9600公斤越南茶葉，已在昨天全數銷毀，分別諭知黃男等4人緩起訴1年。

台灣屏東地方檢察署發布新聞稿表示，偵辦以進口越南茶葉混充台灣茶標示不實案件，黃姓男子開設茶行，雇用3人販售零散茶葉，並在民國108年間進口大包裝越南茶葉分裝，以外包裝標示「大禹嶺高冷茶」、「翠峰高冷茶」、「高山茶」、「杉林溪」、「梨山茶」等，甚至標示為產地台灣、台灣中央山脈特選等字眼。

檢警獲報後，今年2月指揮保七總隊第2大隊，會同衛生單位，分別到黃男等4人住處及營業門市搜索，查扣越南茶葉600多公斤、行政扣留逾期及未標示越南茶葉9000多公斤。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

全案17日偵查終結，被告黃男等4人，分別涉犯刑法第255條第2項「明知為虛偽標記之商品意圖販賣而陳列」罪嫌，審酌4人並無前科，坦承犯行，態度良好，諭知4人緩起訴1年，各應參加法治教育1場，並分別支付新台幣70萬元、4萬元及3萬元緩起訴處分金。茶葉已在昨日載往屏東縣崁頂焚化廠全數銷毀。

屏東衛生局呼籲，食品業者應遵循食品安全衛生管理法相關規定，以維護食品安全。（編輯：郭諭儒）1110819