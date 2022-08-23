西雅圖咖啡虛偽標記案 總經理判6月緩刑2年

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（中央社記者蕭博文台北23日電）西雅圖極品咖啡販售標榜100%阿拉比卡咖啡豆，卻摻有羅布斯塔豆。士林地院今天依商品虛偽標記罪，判處總經理劉增祥6月徒刑，如易科罰金以3000元折算1日，緩刑2年。

法院並命劉增祥向公庫支付新台幣300萬元，提供120小時的義務勞務；經營西雅圖極品咖啡的馥餘實業股份有限公司因總經理等人犯罪，法院宣告沒收不法所得1829萬餘元。

馥餘公司李姓廠務經理判刑4月，如易科罰金以1000元折算1日，緩刑2年，須向公庫支付30萬元，提供60小時義務勞務；何姓烘焙組長獲判無罪。全案可上訴。

士林地檢署起訴指出，劉男與李姓經理、何姓組長共謀，自民國107年起，將羅布斯塔豆以13%或26%比例加入標示為100%阿拉比卡咖啡豆的商品並對外販售，涉犯食品安全衛生管理法的攙偽假冒罪、刑法販賣虛偽標記商品罪。

士林地方法院今天做出一審判決，認為市面上主要咖啡豆為「阿拉比卡」、「羅布斯塔」，均屬食品安全衛生管理法定義的食品原料，品質不同，但無絕對優劣之別，本案並非攙偽或假冒，而是虛偽標記商品品質進而販賣的行為。

一審認定劉男負責擬定包裝等行銷策略，李男則負責廠務營運，2人犯商品虛偽標記罪。

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判決指出，西雅圖極品咖啡擁有許多店面及廣大知名度，市佔率極高，劉男、李男所為雖無礙消費者的食品安全法益，但在媒體披露後，利用不實聲明，誤導稽查人員的調查。

一審並考量劉男、李男終能坦承犯行，且將標示不實商品全面回收下架、改正商品品質標示，且2人在咖啡產業界長年累積專業知識及特殊專長，並具有貢獻專長的意願，因此分別量刑並宣告緩刑。（編輯：張銘坤）1110823