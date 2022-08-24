宜蘭男子居檢趴趴走 挨罰百萬不繳遭管收

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣24日電）法務部行政執行署宜蘭分署今天表示，宜蘭曾姓男子因在居家檢疫期間外出，遭重罰新台幣100萬元，之後又不按時繳納罰鍰搞失聯，分署昨天將他拘提，向法院聲請管收獲准。

宜蘭分署發布新聞稿表示，曾男在民國109年2月間曾至菲律賓遊玩，同年7月間返國後，應遵守當時規定於入境後14日進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家檢疫，但竟於入境3日後就擅離居家檢疫處所，「每天外出1至2次用餐」甚至「找朋友夜宿在外」，因違規情節重大，遭宜蘭縣政府衛生局重罰100萬元。

宜蘭分署指出，曾男後來因未依期限繳納罰鍰，被移送宜蘭分署強制執行。宜蘭分署收案後立即核發執行命令，扣押曾男名下存款、薪資等財產，仍不足繳清罰緩；曾男之後表示願意申辦分期繳納，但分期後1年本應繳納36萬元，他卻僅繳12萬元。

宜蘭分署表示，曾男在去年底失聯且屢傳不到，宜蘭分署依法向法院聲請拘提獲准，並在昨天拘獲曾男。

宜蘭分署認為，曾男正值壯年，從事水電工，顯有工作能力，且還有資金借人；宜蘭分署以曾男明顯有履行義務的可能，但卻不履行等事由，依法向法院聲請管收，法院裁定准予後，曾男在昨天被送入宜蘭看守所附設管收所。（編輯：方沛清）1110824