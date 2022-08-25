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女子出國打工遭囚禁 警方逮1男全力救援被害人

2022/8/25 16:10（8/25 16:21 更新）
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新竹縣年約30歲女子以打工名義出國，遭人拐騙到柬埔寨遭囚並向母親求救，新湖警分局25日表示，經連日分析監視器影像、交通工具軌跡，鎖定顏姓男子（右）涉有重嫌，日前已將顏男拘捕到案。（讀者提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月25日
新竹縣年約30歲女子以打工名義出國，遭人拐騙到柬埔寨遭囚並向母親求救，新湖警分局25日表示，經連日分析監視器影像、交通工具軌跡，鎖定顏姓男子（右）涉有重嫌，日前已將顏男拘捕到案。（讀者提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月25日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）新竹縣年約30歲女子以打工名義出國，遭人拐騙到柬埔寨，因被囚禁向母親求救，新湖警分局今天表示，經查鎖定顏姓男子涉有重嫌並拘提到案，目前全力救援被害女子。

新竹縣警察局新湖分局提供新聞資料指出，8月初接獲被害人母親報案後，立即通報外交部請求協尋，並組成專案小組，經連日分析監視器影像、交通工具軌跡，鎖定顏姓男子涉有重嫌。

警方指出，被害女子日前以網路電話與母親聯繫，但在8月中失聯，目前下落不明，警方全力聯繫並搶救中。

警方表示，23日將顏姓男子拘捕到案，現場查扣智慧型手機1支、航班機票證明等物。詢後，依詐術使人出國及人口販運防制法等罪嫌，移送新竹地方檢察署偵辦。

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偵查隊副隊長盧琮元向中央社記者表示，除顏姓男子外，犯罪集團分工精細，先在社群軟體上張貼「出國打工賺取高薪」等廣告引誘被害人上鉤，再派遣司機專車接送、機場引導通關一條龍方式，將被害人送出國，仲介可收取新台幣10萬元左右報酬，將持續釐清其他涉案共犯，擴大偵辦中。

分局長楊宗昆表示，打擊人口販運集團，避免國人遭受暴力、限制自由或人口販運等不法情事，是現今治安工作重點，將持續向上溯源並大力掃蕩，淨化地方治安風氣，也呼籲社會新鮮人初入職場應徵工作時，務必小心謹慎，以免落入詐騙陷阱。（編輯：方沛清）1110825

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