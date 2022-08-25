興訟撤銷國民黨持股移轉國有 中投、欣裕台敗訴確定

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（中央社記者劉世怡台北25日電）黨產會5年前對國民黨做出處分，其持有中投及欣裕台公司股權應移轉國有。中投及欣裕台主張為原處分利害關係人，提撤銷訴訟，一審認2公司非受處分人判敗訴，經上訴，二審今天判敗訴確定。

全案緣於，不當黨產處理委員會於民國105年11月29日以中國國民黨為被處分人，做出處分，國民黨應於收到處分書後隔天起30日內，移轉其持有的中央投資股份有限公司及欣裕台股份有限公司的全部股權，為中華民國所有。

中投及欣裕台公司不服原處分，主張其為原處分的利害關係人，提起行政訴訟，請求撤銷原處分。

一審台北高等行政法院審理認定，中投及欣裕台公司並不是受處分人，且對原處分不具法律上利害關係，且原處分所命令移轉之標的是國民黨持有的2家公司股權，所涉及的是國民黨，而非2公司的財產權利。

一審表示，黨產會做成原處分，並沒有對2公司直接發生法律效果，綜合黨產條例規定意旨，2公司並不因原處分而有任何公法上權利受到侵害，直接判決駁回。

案經上訴，二審由最高行政法院審理。最高行今天駁回上訴，維持原判決，2公司敗訴確定。（編輯：方沛清）1110825