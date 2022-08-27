聽信輕鬆獲高薪 女求職被拘禁旅館淪洗錢人頭戶

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（中央社記者蕭博陽彰化縣27日電）一名女子求職誤信輕鬆獲高薪等話術，前往應徵卻被拘禁在汽車旅館，被迫交出帳戶供詐騙集團洗錢，警方獲報，昨天趕往救出女子，並當場查獲3名詐騙集團成員、提款卡等證物。

打擊詐騙及人口販運、避免民眾遭詐騙集團以假求職手法誘騙拘禁，彰化縣政府警察局彰化分局持續執行警政署政策，針對旅館、民宿、出租套房加強清查，昨天接獲線報稱有人被拘禁在某家汽車旅館，轄區莿桐派出所、偵查隊趕往，救出1名被害人、查獲3名犯嫌。

彰化分局今天發布新聞稿指出，此詐騙集團透過求職網站、社群網站發文謊稱「輕鬆賺錢、工時彈性、包吃包住、一週賺數萬元」等不實訊息，一名41歲陳姓女子誤信去應徵，竟遭拘禁旅館限制自由2、3天，期間被逼迫交出手機、銀行存摺及帳號密碼作為人頭戶洗錢。

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彰化分局表示，昨天下午前往彰化市某家汽車旅館房內救出陳女，查扣手機、提款卡、銀行存摺等相關證物，清查發現此詐騙集團洗錢管道多元，所得轉入人頭帳戶後，再透過約定轉帳轉至下游帳戶，經手金額達新台幣200多萬元，通報凍結帳戶，持續追查上游犯嫌。

另外，一名21歲吳姓女子也被拘禁在溪湖鎮某家汽車旅館多天，直到帳戶被列警示而無利用價值，詐騙集團才說「妳可以走了」，警方昨天找到人，併案擴大清查被害者，也呼籲民眾勿貪圖利益淪為共犯，除面臨官司，遭暴力脅迫控制自由更危害自身安全。（編輯：謝雅竹）1110827