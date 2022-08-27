台中清水區公所武界溯溪5人失聯 全數平安獲救

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（中央社記者蕭博陽、郝雪卿南投縣27日電）台中市清水區公所24人昨天前往南投縣仁愛鄉武界溯溪，沿溪床走往景點一線天途中迷路，村民傍晚引導19人返回部落，但另有5人失聯，今天確認台中市消防局尋獲5人，狀況平安。

這起溯溪失聯案有5人下落不明，南投、台中兩地消防人員聯手今天持續搜救，先尋獲2人，隨後又找到另3人。南投縣消防局表示，與台中市消防局分頭搜救，中市通報尋獲5人，狀況平安，持續帶出。

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台中市消防局說明，現場搜救指揮官回報，今天上午10時前尋獲2人，身體狀況良好，掌握另3名失聯者在更上游處，意識皆清楚、狀況良好，但因腿部不適，因此下撤速度較慢，搜救人員已往上游救援其他3名失聯者，5名失聯者都是安全狀態，身體狀況無大礙。

台中市政府民政局發布新聞稿表示，失聯5人其中1人為當地9人座接駁車簡姓司機、4名區公所行政助理，分別為區長的65歲林姓司機、50多歲紀姓、50多歲柯姓、40多歲顏姓職員，市府民政局長吳世瑋趕赴現場協助，台中市消防局加入搜救，最後由中市尋獲。（編輯：黃世雅）1110827