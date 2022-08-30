柯文哲推薦海報遭破壞 台中警調閱監視器追查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中30日電）身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，推薦黨籍台中市議員參選人許瑞宏的海報，被發現遭不明人士破壞，許瑞宏今天表示，警方已調閱監視器畫面追查中。

民眾黨台中市議員參選人許瑞宏下午接受媒體聯訪表示，位於向上路一段競選服務處外的一面柯文哲推薦海報，上午服務處人員上班時發現遭人破壞，只見柯P的臉遭人以銳器刮花，脖子處看起來甚至慘遭割喉，從海報側邊看，還有不明液體噴灑痕跡。

轄區台中市警察局第一分局公益派出所獲報也到場了解，初步懷疑有人持鑰匙等尖銳物品刮海報上柯文哲的嘴及脖子，造成海報上的透明膠膜破損。許瑞宏說，因騎樓有監視器，目前已調閱近日錄影畫面追查涉案者。

許瑞宏指出，警方及競選服務處人員經查看監視器發現，28日下午2時左右，一名頭戴棒球帽、身著襯衫及短褲的中年男子，先在服務處外停留多時，並且東張西望，確認無人注意，即持不明物品破壞海報。

許瑞宏表示，掛在服務處門口的柯文哲海報，雖然乍看之下，破壞之處並不明顯，但因為刮花處的位置較高、且海報前通常有放置物品，「很顯然是蓄意破壞」；呼籲不同政治理念的選民，若有不滿之處，應回歸公共討論，避免不理性行為。

許瑞宏強調，他是素人從政，想努力為中、西區做事，改變中、西區，台灣是民主社會，大家可以支持心目中理想的政黨及參選人，但不能以破壞方式表達意見，對此表達痛心，也會盡快更換新的海報。（編輯：陳仁華）1110830