台東天后宮建醮 遭人冒製醮彩及醮燈牟利

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12年1次的台東天后宮建醮活動將於9月20日舉行，天后宮30日緊急發布聲明表示，發現有人涉嫌未經廟方同意，擅自製作醮彩及醮燈牟利，呼籲民眾勿受騙。中央社記者盧太城台東攝 111年8月30日

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（中央社記者盧太城台東縣30日電）12年1次的台東天后宮建醮活動即將於9月20日舉行，天后宮今天發現有人涉嫌未經廟方同意，擅自製作醮彩和醮燈牟利，呼籲民眾勿受騙。

天后宮今天下午緊急發布聲明表示，最近發現有人涉嫌未經天后宮同意擅自製作醮彩及醮燈，賣給台東市民，天后宮將研究採取法律行動，呼籲涉嫌人即時停止違法行為。

財團法人台東天后宮董事長林有德表示，民國111年9月20日起舉辦的12年1次虎年全台東市七朝祈安清醮建醮活動，建醮委員會早禮聘台東市里鄰長擔任收取建醮丁口錢委員，協調會上訂出收取標準以戶為單位收新台幣800元送2燈1彩；如果要零買，得與天后宮面洽1燈300元、1彩200元。

林有德表示，擔任收取委員者有天后宮發給的識別證，今年由於疫情不少里長表示無法協助收取丁口錢，天后宮不勉強。里長為公信人物，天后宮委託代收丁口錢事項屬服務事項，但不容有人從中圖利。

負責這次建醮科儀的吳明府道長表示，各家戶使用的建醮燈彩都有經過一定的科儀入法，不能隨意製作即販賣圖利，購買的人亦未能蒙神恩庇佑，此一行為令人擔心影響市民錢花了反而未受益；有關單位不應輕忽此一違法行為，主辦單位亦應積極負責維護醮民權益。

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吳明府表示，家戶丁口錢買醮燈彩後要寫家人名字由道長等處理文疏上呈天庭，家戶燈彩等今年9月1日建醮燈篙豎起時同步開燈。

林有德表示，台東天后宮自民國51年開始，由當時主委林錦泉及委員會決定台東市每12年舉行1次虎年七朝祈安清醮，今年第6次舉辦成為台東地方盛事之一；由台東天后宮主辦邀請台東各界社會賢達、地方父老、里長、號召信眾戶民響應，以祈求地方安康、祈神酬恩、施鬼祭魂、敬天謝地的謝恩祭典。（編輯：陳仁華）1110830