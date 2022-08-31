台中房思琪案鄭照新發文挨批造謠 刪文道歉

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台中市黃姓教師遭檢舉20多年前長期性侵女學生，人本教育基金會執行長馮喬蘭（左4）31日在台北舉行記者會，邀受害者同學出面指控黃師當年在班上的惡行。中央社記者王騰毅攝 111年8月31日

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（中央社記者趙麗妍台中31日電）人本教育基金會日前揭發台中市黃姓教師在20多年前長期性侵女學生，對中市府處置提2點疑慮，中市新聞局長鄭照新在臉書發文抨擊，人本要求道歉，鄭照新事後刪文並道歉。

人本教育基金會日前接獲投訴，黃姓教師在25年前擔任國中資優班導師時，利用權勢性侵女學生，並威脅不得分手或公開此事，否則將進行報復，女學生（以下稱A女）受害長達4年多。

人本教育基金會日前也協同另2名受害女學生再次召開記者會，他們質疑台中市教育局未依法將黃師停聘，也未擴大調查黃師待過的所有學校；更違反當事人意願，逕行將調查資料送請地檢署告發偵辦。

鄭照新在個人臉書（Facebook）發文，文中提到，「人本到底懂不懂，停聘是半薪，留職停薪是全薪都領不到，你人本到底站在狼師那邊，還是受害者那邊呀」。

人本教育基金會也在臉書發文表示，「涉性侵案教師於停聘調查期間不得支領薪水」，早已在2010年三讀通過，台中市新聞局長鄭照新帶頭散布假訊息，嚴正要求向人本道歉。

但鄭照新此篇發文今天清晨6時已經刪文，也在臉書向人本教育基金會道歉並表示，「昨天晚上po文指教師停聘半薪一事，閱讀錯誤資訊，致使在個人臉書情緒性發文評論人本基金會」。

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民進黨台中市議會黨團今天召開記者會，市議員賴佳微指出，早已修法通過，停聘無半薪，但鄭照新卻還留在過往；市議員林祈烽表示，新聞局長涉嫌造謠，在受害者身上灑鹽，市長盧秀燕昨天要市民放心，今天放任新聞局長公開造謠。

市議員林德宇指出，可以不懂法律規範，但不要壞心，市府發言人直言口吻嘲諷，市府到底站在狼師還是受害者端，這樣的局長不適任，應知所進退。（編輯：陳仁華）1110831