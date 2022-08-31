台中資優班師性侵案 受害者同班同學憂市府處置

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台中市黃姓教師遭檢舉20多年前長期性侵女學生，人本教育基金會執行長馮喬蘭（右2）31日舉行記者會，邀請受害者的同班同學出面佐證，並呼籲台中市教育局立即將黃師停聘，並擴大調查黃師待過的所有學校。中央社記者王騰毅攝 111年8月31日

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（中央社記者陳至中台北31日電）台中市黃姓教師遭檢舉20多年前長期性侵女學生，受害者同班同學2人出面，對中市府的處置提出2點疑慮，包括未將黃師停聘，以及違反當事人意願，將調查資料送地檢署告發偵辦。

人本教育基金會接獲投訴，黃姓教師在25年前擔任國中資優班導師時，利用權勢性侵女學生，並威脅不得分手或公開此事，否則將進行報復，女學生（以下稱A女）受害長達4年多。

人本基金會已連續召開多次記者會，今天邀請2名A女的同班同學出面，揭露黃師運用權勢操控學生，掩護他對A女異常的關愛、增加獨處的機會以犯案，甚至是孤立A女和其他同學的關係，讓A女無法求援。

S同學（化名）表示，黃師會特別準備便當給A女，單獨接送A女回家，長期對她課外輔導，製造獨處機會，與A女說話的男生都會被約談，曾有人寫詩詞上半部讓A女回填，就被老師公開責備。

S同學指出，當時家長都很信任黃師，如果在家指出黃師的問題，會擔心被家長視為自己頑劣。黃師管理班級時又很善於製造恐懼，使A女在當時孤立無緣。

另一名J同學（化名）表示，黃師對學生控管很嚴格，尤其是男女分際，嘴巴上常說要團結一心，但自己卻最常搞分化，每屆都有黃師和女學生們的小團體。他形容黃師像是跟國中生爭風吃醋的大男孩，喜歡回憶學生時期事蹟，像是眷戀在過去的青春期中。

人本執行長馮喬蘭表示，這是人本處理校園性侵事件20多年來，第一次有同班同學願意出席記者會聲援。他們質疑台中市教育局未依法將黃師停聘，也未擴大調查黃師待過的所有學校。

馮喬蘭表示，台中市教育局違反當事人意願，逕行將調查資料送請地檢署告發偵辦。A女擔心追溯期已過，地檢署調查結果很可能是「不起訴」，藉此掩蓋台中市府行政調查的責任。

馮喬蘭指出，走地檢署途徑針對的是個案，但A女希望的是行政調查，唯有擴大行政調查，才能真正檢視校園體制的問題。

今天出席記者會的政治大學法律系教授王曉丹表示，校園中的「權勢性侵」不是特例，不是少數一、兩名教師的行為，而是養成於校園文化，以成績和升學為依歸的階級區分和個體控制，讓校園成為性侵害的溫床。

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王曉丹表示，「權勢性侵」不只是個別女性受害，而是所有學生都在控制關連網絡中，被操控認知和情感，產生長期以來難以消化的創傷。

對於人本近日的質疑，台中市教育局副局長王淑懿日前受訪表示，市府絕無放水，而且透過性平行政調查、司法偵辦、擴大問卷普查及狼師檢舉專線「4箭齊發」追究到底。台中市法制局長李善植28日也在臉書（Facebook）發文表示，不向檢調告發才是包庇、畫地自限的作法。（編輯：張雅淨）1110831