嘉義男開轎車突衝入池塘 消防人員及時救援

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（中央社記者蔡智明嘉義縣31日電）嘉義縣55歲男子上午駕駛轎車行經嘉163線鹿草鄉路段，突然衝入路旁池塘，正好有消防人員經過目擊，立即通知消防局，男子被救出時無呼吸心跳，經送醫搶救後恢復生命跡象。

嘉義縣消防局今天發布新聞訊息，9時20分接獲通報鹿草鄉嘉163縣鹿草消防分隊往義竹方向約1公里附近，有一自小客車衝入約1.5米深池塘，立即派遣鹿草及祥和分隊前往處理。

消防局表示，救援人員下水發現車內的男性駕駛已無呼吸心跳，馬上將人從水中拉出，為他做心肺復甦，送往嘉義長庚醫院救治。

嘉義長庚醫院告訴中央社記者，經救治後患者已恢復心跳呼吸，生命跡象穩定，但意識仍有些模糊，目前住在加護病房觀察。

消防局指出，事發時剛好義竹消防分隊1名小隊長開車經過，才能及時通報救援，事故發生原因警方調查中。（編輯：郭諭儒）1110831