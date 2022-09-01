台海局勢緊張 美知名記者深入台灣訪問民眾心聲

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（中央社台北1日綜合外電報導）美國眾議院議長裴洛西8月初旋風訪台後，中國連續多日在台灣周邊海域大規模軍演，台灣也展開實彈演習，模擬防禦中國入侵，台海博弈激烈，吸引外媒關注。

美國廣播公司（ABC News）也派出台內著名傳奇主播記者伍德拉夫（Bob Woodruff）深入台灣各地，調查台灣民眾對於美國政要接續訪台以及中國文攻武嚇不斷的反應為何。

報導說，裴洛西率領國會代表團訪台，引發北京強烈反對，中國對台發射11枚東風系列彈道飛彈，其中4枚飛越台灣本島上空落入海中。

記者走進傳統市場訪問民眾如何看待裴洛西訪台一事，一名打著赤膊的大叔說：「美國真的那麼挺我們的話，OK。」

伍德拉夫訪台第一站來到花蓮空軍基地。他問一名軍人：「你擔不擔心中國攻打台灣？」對方回道：「不擔心，我是軍人。保家衛國是我的責任。」

伍德拉夫說，台灣擁有的高科技武器大多是由美國供應，包括F-16戰鬥機。隨著中國威脅日益增加，花蓮空軍基地的士兵持續戒備不鬆懈。

接著，他來到地處台灣最南端的屏東，退役的許姓軍事無線電操作員正在追蹤中國戰機動態，記錄美國、中國和台灣飛行員之間的對話。

伍德拉夫問他：「你有看到從中國那邊飛過來的噴射機嗎？」他指著筆電螢幕對伍德拉夫說：「這裡是台灣，這裡是菲律賓，他們在這裡等待裴洛西。」

伍德拉夫又問他，台灣是否已經準備好與中國一戰？他說：「還沒，所以國軍還需持之以恆的訓練。」

伍德拉夫接著搭機前往距離中國沿岸僅約6.5公里的金門。

台灣學者吳叡人告訴伍德拉夫，台灣的民主，是成千上萬人犧牲生命爭取來的。

美國廣播公司報導，很多受訪者都說，不希望中國武力犯台，因為一旦發生這樣的事情，台灣自決的夢想終將破滅。

報導說，儘管台海緊張局勢加劇，台灣北部大溪漁港有許多居民表示，不害怕與中國發生戰爭，但必須是在做好準備的情況下。

他們說：「我們住了20幾年，他們每天都是狼來了。我們不怕。」「還是要靠自己，如果不反抗，他們就會愈過份。」

鏡頭轉向台北街頭，一名受訪者說，「如果中共來了，我照樣拿起武器打他」。

報導說，習近平展現對台決心之際，台灣對獨立的渴望也愈加強烈，尤其是年輕一輩。

「台灣國」理事長陳峻涵說：「我們正在為自由而戰，為民主而戰。」

記者問他是否認為中國會入侵台灣？陳峻涵說：「我不曉得這會不會發生，如果發生了，我們就在這裡。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1110901