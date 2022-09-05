女遭問路男尾隨性侵 北市警拘提犯嫌到案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北5日電）台北市一名女子今天凌晨行經松山區遭不明男子問路後尾隨、性侵，警方獲報後立即調閱監視器追查，透過犯嫌騎乘Youbike鎖定其身分，下午於內湖區將男嫌拘提到案、依法送辦。

台北市警察局松山分局三民派出所今天凌晨3時許接獲報案，稱轄內有一名女性民眾受傷，立即派員到場處理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

經初步調查了解，被害女子是在南京東路一帶遇到一名騎乘Youbike的不詳男子問路，對方竟一路尾隨被害女子至事發處，進而強壓被害女子性侵，犯案後便離開現場。

警方隨即調閱監視器畫面查看，並根據被害女子所描述犯嫌特徵追查，透過Youbike租借系統鎖定一名年約20歲男子涉嫌重大，經向台北地檢署聲請拘票後，下午於內湖區將涉案男嫌拘提到案，已帶回派出所偵訊釐清案情，全案詢後將依涉妨害性自主罪於明天送北檢偵辦。（編輯：李錫璋）1110905