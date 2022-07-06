跟騷法上路滿月 全國受理394案羈押6人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

跟蹤騷擾防制法6月1日正式施行，違反者最高可處5年以下有期徒刑，併科新台幣50萬元以下罰金。（中央社製圖）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北6日電）跟蹤騷擾防制法上路滿1個月，警政署今天表示，統計6月共受理394案，並開立書面告誡273案、聲請保護令136案、6案羈押獲准，行為態樣則以通訊騷擾230次、占近25%最多。

警政署今天發布新聞稿表示，跟騷法於6月1日施行上路，統計6月1日至30日止共受（處）理394件跟蹤騷擾案件，其中，屬於家庭成員或親密關係家庭暴力跟騷案件為190件，另一般關係的性別暴力跟騷案件則計有204件。

根據統計資料顯示，平均全國每日跟騷案為13件，直轄市以台北市的65件最多，新北市62件次之，桃園市39件再次之，以及台中市為38件；另，各縣、市部分，則以彰化縣18件最多，宜蘭縣、台東縣、新竹市各13件次之；署屬單位受理計有鐵路警察局、航空警察局、保安警察第二總隊各1件。

警政署分析跟騷案行為態樣發現，最多者為通訊騷擾230次（24.8%），認為是因科技發達，常透過通訊網路方式跟蹤騷擾所致；盯梢尾隨206次（22.2%）及監視觀察168次（18.1%）則分居亞軍和季軍，皆屬近身跟騷典型態樣。

針對上述受理案件，警政署說，總共開立書面告誡273案，聲請保護令136案，且有6件經檢察官聲請羈押獲准（台北市、嘉義市、南投縣與宜蘭縣都各1件，台東縣2件），各單位對於民眾報案都落實受理、積極調查，並即時通知行為人到案說明，充分發揮跟騷法保護被害人功能。

警政署指出，羈押獲准案件大多屬家暴跟蹤騷擾案件，例如全國首件宜蘭地檢署羈押張姓男子要求與前妻復合，狂叩240多通手機電話騷擾和到住處盯梢，屢勸不聽遭警方以現行犯逮捕並經地檢署聲請羈押獲准。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台東縣警察局處理戀愛強迫症男子瘋狂追求，經警方核發書面告誡及聲請保護令後，涉案男子仍知法犯法，檢警拘提後獲台東地院裁准羈押，為全國首件一般關係跟騷羈押獲准案件。

警政署表示，跟騷法施行後能隨機應變可能發生的疑義問題或緊急個案處置，中央及地方分別設置緊急應變小組，逐案管控案件偵辦與被害人保護辦理情形，遇有構成要件疑義或查處程序適法性問題，即時啟動橫向、縱向的聯繫溝通與指導協助，讓案件順利進行，讓被害人免於恐懼夢魘。（編輯：李錫璋）1110706