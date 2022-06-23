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喊520示愛賣場女員工 單戀男遭開跟騷告誡書

2022/6/23 14:54
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（中央社記者洪學廣高雄23日電）高雄一名大賣場女員工遭一名男子長期騷擾，甚至在結帳付錢偷摸手，報會員電話刻意大聲報尾數520（我愛你），警方依跟騷法開立書面告誡，才成功還女員工平靜生活。

高雄一名女子在大賣場工作時，遭一名男顧客問「妳FB叫什麼名字？」女子回答沒有使用，但男子卻根據女員工制服上名牌肉搜頻繁留言，甚至自6月起常進入賣場偷偷觀察上班情形，藉機靠近。

高雄市政府警察局婦幼警察隊今天發布新聞稿指出，這名男顧客不但在結帳時故意拖延時間、趁付錢時故意摸心儀女員工的手，還會在報會員電話刻意大聲報尾數「520」，種種舉動讓女子心生畏懼，不堪其擾報警處理。警方依跟騷法開立書面告誡，嚇阻男子跟騷行為，自此不再騷擾女子。

婦幼警察隊指出，跟蹤騷擾防制法自6月1日施行迄今，高市警共受理21件跟蹤騷擾案，並開出20張告誡書，以告誡約制行為人。目前跟騷案行為態樣中以「盯梢守候」比例占1/4最大宗，其次是「通訊騷擾」及「監視觀察」行為。

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案件兩造關係方面，以「前男女朋友」比例最高，其次是職場常遇的陌生人，再來是朋友，最後是鄰居。由此可見，跟騷案件加害人反而常是熟人所為，呼籲民眾尊重對方意願，保持理性，切莫觸法遭法辦。

婦幼警察隊提醒，民眾若遇到跟蹤騷擾時，可冷靜應對尋求協助、蒐集證據記錄過程、避免正面接觸或衝突、立即撥打報案專線110等行為。並請結伴而行，儘量不落單，錄影錄音記錄，讓警方得以循線調查，有效遏止跟騷行為。（編輯：謝雅竹）1110623

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