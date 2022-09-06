新北永和分屍案 警方調閱監視器全力追查關係人

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新北市永和區發生疑似分屍案，梁姓男子失聯多日，5日晚間在住宅被發現僅剩軀幹與左腳，不排除已死亡5天，圖為相關人員先運出遺體送往殯儀館暫存，等待相驗。中央社記者高華謙攝 111年9月5日

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市永和區智光街某公寓驚傳分屍命案，54歲梁姓男子疑慘遭殺害分屍，身首異處。同住的長兄被警方列為關係人，今天持續追查。警方說，調閱監視器循線追查，力求儘速破案。

新北市政府警察局永和警方說，1名女子5日晚間近7時到派出所報案稱，她的同學梁姓男子從8月底失聯至今。警方偕同前往梁男永和區智光街的公寓，在樓梯間就聞到臭味，請鎖匠開門後發現遺體，且疑遭殺害分屍，僅剩軀幹與左腳，頭顱與另外3肢不在命案現場。

這是永和區在4年內發生的第3起分屍案，引起民眾震驚。除本案，符姓男子在2021年11月分屍老父親，並肢解棄屍瓦窯溝；另外，2018年加拿大籍男子顏柏萊（Ryan）遭美籍刺青師孫武生、非裔男子Bent殺害後棄屍河堤。

市警局今天告訴中央社記者，這3起分屍案件都屬單一個案，且背後有各自犯案動機，更與整體治安無關；對任何治安事件，新北警方都非常重視且盡全力偵辦，務必在最短時間內釐清案情全力緝凶。

警方表示，5日的分屍案已積極調閱相關監視器釐清案情，全力偵辦中，力求最短時間內破案。由於追蹤的重要關係人，搭乘不同交通工具，調閱監視器循線追查需要時間。

永和警方說，依據遺體狀態，初步研判，不排除已死亡5天，但詳細死因與死亡日期，需要檢方與法醫相驗；至於死者真實身分，也由鑑識中心比對中。

警方說，死者房間門鎖並未遭到破壞，是正常的狀態。目前，已查扣部分現場刀具，但是否為作案工具，也仍待比對血跡鑑定。

警方今天說，查訪與調閱監視器，鎖定疑為死者畫面最後出現時間，約在8月30日；另發現有男子拖行李箱外出，暫時將死者哥哥列為重要關係人，監視器影像是否為梁家大哥，要等到案釐清，並追查其他遺體下落。

警方調查，梁家有多名兄弟姊妹，母親亡故後，最小的弟弟與大哥同住公寓。梁家長兄原擔任司機，幾年前退休，但平常少與鄰居往來。（編輯：方沛清）1110906