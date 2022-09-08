疑生意糾紛 雲林男狂射多槍致仇家腿部中彈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

林姓男子8日晚間6時許開車返家，遭現場埋伏的鄧姓男子持槍射擊，林男腿部受傷送醫，鄧男自行攜犯案槍械到虎尾派出所投案，警方調查，雙方疑有生意糾紛，全案依殺人未遂等罪移送偵辦。 （警方提供） 中央社記者姜宜菁傳真 111年9月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）林姓男子昨晚6時許開車返家，遭現場埋伏的鄧姓男子持槍連開多槍，林男腿部受傷送醫，鄧男自行攜犯案槍械到虎尾派出所投案；警方調查，雙方疑有生意糾紛，全案依殺人未遂等罪移送偵辦。

雲林縣虎尾分局長廖志明今天接受媒體聯訪時表示，警方昨晚6時許接獲民眾報案，指稱在光復路上發生槍擊案，有人腿部受傷。

廖志明指出，警方先將林男送醫治療，無生命危險，並在現場發現9枚彈殼；警方調查發現，嫌犯鄧男在犯案現場埋伏已久，見林男下車欲返家之際，朝他連開多槍，僅1槍擊中林男，警告意味濃厚。

廖志明說，開槍鄧男（39歲）在犯案後，自行攜帶犯案槍械到虎尾派出所投案，並帶警方起獲犯案用的未擊發子彈5顆等證物。

警方表示，鄧男與林男疑有生意糾紛，鄧男心生不滿憤而開槍，但警方仍不排除另有其他因素，將持續追查背後原因及槍械來源，全案將依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1110908