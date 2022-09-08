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首頁 / 社會

玩具模型槍改造 刑事局破獲地下兵工廠送辦4嫌

2022/9/8 12:21
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（中央社記者劉建邦台北8日電）開設玩具模型槍店的62歲郭姓男子涉對外賣槍，刑事局掌握江姓男子等3人涉買槍後進行改造，並在新北市設改槍工廠，循線逮人，並查扣大批改造槍械，警詢把郭男等4人送辦。

刑事局今天召開記者會，偵二大隊副大隊長賴俊堯表示，分析近期槍擊案，發現許多槍械都屬模型槍改造，子彈是用空包彈後製而成，清查發現，雲林縣某玩具模型槍店疑對外賣槍，經查郭姓男子涉嫌。

警方查出，郭男對外販售玩具模型槍，把大批槍械放在雲林縣某民宅及嘉義縣山區倉庫，經查發現，買槍的不法分子多為要把模型槍改造具殺傷力槍械。循線前往搜索，查獲模擬槍99把等物，並掌握41歲江姓男子等3人涉買槍。

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警方表示，江男等3人向郭男購買模型槍後，在新北市設改槍工廠，透過車床、砂輪機等工具進行改造，掌握線索，前往搜索，當場搜出大批改槍工具及突擊步槍1把、衝鋒槍2把等物。

警詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例把江男等3人移送新北地檢署偵辦；郭男則移送雲林地檢署偵辦。刑事局表示，經持續清查槍械來源管道，防範各式非法槍械流入不法分子手上及使用。（編輯：戴光育）1110908

賴俊堯
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