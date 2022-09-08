男遭槍擊受傷送醫無礙 疑行車糾紛警掌握犯嫌

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（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市重慶北路3段附近路口6日晚間發生槍擊案，警方查出，38歲陳姓男子疑與他人發生行車糾紛，被人開槍，導致下體受傷，送醫後無生命危險，已掌握涉案男子身分。

台北市警察局大同分局今天指出，6日晚間9時許獲報，重慶北路3段和酒泉街附近交叉路口發生槍擊案，有一名男性汽車駕駛受傷，救護員到場發現，傷勢集中在下體及右大腿附近，立即把人送醫，經院方醫治後無大礙。

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警方查出，38歲陳姓男子當時開車行經案發路段，疑與他人發生行車糾紛，對方駕車尾隨至另一處路口時，下車持槍射擊，導致陳男下體受傷。

警方事後擴大調閱案發地附近監視器畫面，掌握涉案男子駕駛車輛等資料，並循線查出車輛被丟棄在宜蘭地區，後續也查獲2名共犯到案，已掌握涉嫌開槍男子身分，將持續追緝男子到案說明，至於詳細案發原因，仍待進一步調查、釐清。（編輯：張銘坤）1110908