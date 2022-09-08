標售孫公司持有股權遭黨產會否准 中投興訟敗訴

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（中央社記者劉世怡台北8日電）中投公司向黨產會申請許可公開標售其名下欣光華公司100%轉投資的孫公司中投BVI公司所持有的台貿公司全部股權，遭到否准，提起行政訴訟。法院今天判中投公司敗訴，可上訴。

中央投資股分有限公司向行政院不當黨產處理委員會申請許可公開標售其名下100%控股的欣光華股份有限公司100%轉投資的孫公司Central Investment Holding（B.V.I）Co.，Ltd（中投BVI公司），所持有的日本台灣貿易開發株式會社（台貿公司）全部股權，經黨產會以民國106年12月28日否准。

中投公司不服，提起復查仍遭黨產會駁回，提起本件行政訴訟，案件由台北高等行政法院審理。

法院審理期間，考量台貿公司股權，已由中投BVI公司移轉為欣光華股份有限公司所有，則中投公司與黨產會之間關於得否公開標售該股權的爭執，不問裁判結果有利於何方，均牽涉該股權所有人即欣光華公司權利或法律上利益，因此依職權命欣光華公司參加本件訴訟。

台北高等行政法院認定，黨產會否准的原處分並無違誤，今天判中股公司敗訴，可上訴。

法院指出，中投公司辦理其子公司參加人所有台貿公司系爭股權的公開標售，屬於黨產條例第5條第1項推定為中投公司不當取得的財產，並受同條例第9條規制。

法院指出，依據黨產條例第9條第1項但書及許可辦法第3條第6款規定，中投公司申請黨產會許可辦理公開標售系爭股權，不符合法定要件，因此原處分否准，於法並無不合。（編輯：張銘坤）1110908