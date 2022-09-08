行車糾紛持槍傷人 北市警循線逮通緝犯到案送辦

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（中央社記者劉建邦台北8日電）46歲黃姓男子6日因行車糾紛，在台北市酒泉街附近路口開槍射擊一名陳姓男子後駕車逃逸，警方今天循線在新北市淡水區附近旅館逮人，查出黃男為通緝犯，警詢後把人送辦。

台北市警察局大同分局今天表示，6日晚間9時獲報，重慶北路3段和酒泉街附近交叉路口發生槍擊案，一名男性汽車駕駛受傷，救護員到場發現，傷勢集中在下體及右大腿附近，立即把人送醫，經院方醫治後無大礙。

警方查出，傷者為38歲陳姓男子，行經案發路段時，與另一名汽車駕駛發生行車糾紛遭人開槍，掌握犯嫌駕駛車輛資料後發現，犯嫌是駕駛變造車牌犯案，事後往社子島方向逃逸，最後棄車逃亡。

警方掌握相關線索後，擴大調閱監視器畫面，今天下午在新北市淡水區某旅館內查獲涉嫌開槍的黃姓男子，並逮捕一名關係人到場，現場查扣一把槍械、15顆子彈。

警方表示，黃姓男子因殺人未遂遭通緝多年，又因行車糾紛涉嫌持槍傷人，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌把黃男移送士林地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1110908