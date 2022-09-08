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新莊燒烤店瓦斯烤爐起火震碎燈管 4人受傷送醫

2022/9/8 21:19（9/8 22:26 更新）
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新北市新莊區燒烤店8日晚間發生瓦斯烤爐氣爆起火意外，造成3人燒燙傷，另有1人被破裂燈管碎片傷及頭部導致撕裂傷，皆已送醫治療，事發現場一片狼藉。（民眾提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月8日
新北市新莊區燒烤店8日晚間發生瓦斯烤爐氣爆起火意外，造成3人燒燙傷，另有1人被破裂燈管碎片傷及頭部導致撕裂傷，皆已送醫治療，事發現場一片狼藉。（民眾提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月8日
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（中央社記者王鴻國、高華謙新北8日電）新北市新莊區燒烤店今天近晚間8時發生瓦斯烤爐氣爆起火意外，造成3人燒燙傷，另1人被破裂燈管碎片噴到頭部導致撕裂傷，已送醫治療，傷者分別為2名客人與2名員工。

新北市政府消防局獲報，新北市新莊區中正路燒烤店晚間7時52分疑因瓦斯漏氣發生瓦斯烤爐起火意外，燃燒0.1平方公尺，造成3人燒燙傷，另1人因頭上燈管破掉、碎片噴到後腦勺導致撕裂傷。不過4人狀況皆輕微，已送衛生福利部台北醫院及輔大醫院治療。（編輯：張雅淨）1110908

新北市新莊區一家燒烤店8日晚間發生瓦斯烤爐氣爆起火意外，現場4人受傷送醫，所幸狀況皆輕微；事發現場滿地都是玻璃碎片。（民眾提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月8日
新北市新莊區一家燒烤店8日晚間發生瓦斯烤爐氣爆起火意外，現場4人受傷送醫，所幸狀況皆輕微；事發現場滿地都是玻璃碎片。（民眾提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月8日
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