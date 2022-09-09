為緝毒績效假檢舉騙搜索票 員警遭判降2級改敘

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（中央社記者林長順台北9日電）新北市土城警分局陳姓員警任職期間，為求緝毒績效，與毒犯合作以舊照片當證據或利用假檢舉等方式，請檢方向法院聲請搜索票，獲判緩刑5年。懲戒法院判決陳男降2級改敘。

判決指出，陳姓員警原任職土城分局金城派出所，負責轄區毒品查緝業務，為求工作績效，自民國107年12月起鎖定轄區內毒品人口，要求許姓、劉姓毒犯檢舉嫌疑人，並製作不實筆錄，再用舊的蒐證照片為證據，轉請檢方聲請搜索票。

判決表示，陳姓員警還直接偽造許男等人的簽名、印章，冒用許男等人名義檢舉毒品案，瞞騙檢察官、法官，由於陳男多次請票被駁回，還曾經冒用同事名義聲請搜索票，不料被新北地方法院法官察覺有異，陳男行徑才曝光。

新北地檢署依偽造文書等罪起訴陳姓員警，台灣高等法院更一審判處陳男1年6月徒刑，緩刑5年，並向公庫支付新台幣10萬元。陳男未上訴而定讞。新北市政府將陳男移送懲戒。

陳男向懲戒法院答辯指出，已自白犯行，深知悔悟，請法院從輕處分。

懲戒法院審酌陳男身為警員，未能謹守法紀，為圖績效而有違失行為，損及機關信譽及公務員形象，但行為後坦承違失，態度尚稱良好，判決降2級改敘。全案可上訴。（編輯：方沛清）1110909