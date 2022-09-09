銀髮好友自駕出遊 苗栗公館自撞山壁1死2傷

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苗栗警分局福基派出所9日獲報，在公館鄉福德村博愛農路有自小客車自撞山壁，員警到場發現車輛撞山後左側卡進山溝，車內3人受困，立即通知救護人員到場，經搶救後1人傷重不治，另2人受傷送醫。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月9日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗縣74歲鄭姓婦人駕車載一對江姓姊妺友人出遊，下午在公館鄉福德村山區疑因不熟路況自撞山壁，3人受困車內，經搶救62歲江姓妹妹傷重不治，鄭婦及69歲江姓姊姊受傷送醫。

這起事故發生在下午2時33分許，苗栗縣警察局苗栗分局福基派出所接獲報案稱，公館鄉福德村博愛農路有自小客車自撞山壁，立即指派員警前往處置，員警抵達現場發現自小客車撞擊山壁後左側卡進山溝，車內3人受困，立即通知救護人員協助救護。

苗栗分局副分局長徐文明接受媒體聯訪指出，事故車輛由鄭姓婦人（74歲）駕駛，搭載2名江姓姊妹友人前往協和宮山區遊玩，返程途中不慎發生事故。

3名傷者經送醫後，其中右前座江姓妹妹（62歲）經搶救後不治，駕駛及另一名乘客江姓姊姊（69歲）分別為頭部及身體擦挫傷，鄭姓駕駛經醫院抽血檢測無酒精反應。

警方表示，鄭姓婦人與不幸身亡的江姓好友妹妹都住在後龍，江姓姊姊則住竹南鎮，3人退休後常到各地廟宇做志工，未料結伴出遊卻發生憾事。

警方指出，初步調查疑似自小客駕駛不熟悉山區路況，加上操作車輛不當而自撞山壁，至於詳細肇事原因尚待查證。（編輯：張銘坤）1110909