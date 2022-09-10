中秋夜燃放爆竹釀災 前鎮汽車火警

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高雄市前鎮區中山四路、鎮海路口10日傍晚2輛停放汽車發生火警，起火原因初步研判為施放爆竹煙火不慎引起。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月10日

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（中央社記者洪學廣高雄10日電）高雄市前鎮區中山四路、鎮海路口，傍晚2輛停放汽車火警，消防119出動3車、6人灌救。這起火警事故所幸無人員受傷，起火原因初步研判為施放爆竹煙火不慎引起。

高雄市政府消防局勤指中心晚間6時43分獲報，第一救災救護大隊二中隊前鎮分隊3車、6人到場時火勢猛烈，2車的車頭、車尾全毀。

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現場由前鎮警方管制封鎖交通，經消防人員布線出水撲滅，火勢在7時撲滅，所幸無人員受傷。起火原因初步研判為施放爆竹煙火不慎引起。

前鎮分隊呼籲民眾遵守高市自治條例規範，選用有「認可標示」合法煙火產品，施放前詳讀產品使用說明，並依說明擇定空曠處施放；且勿於夜間10時以後至隔日上午8時施放爆炸音及笛音類煙火，以維護公共安全。若發現有違規施放情形，撥打119反映，消防局將立即派員查處。（編輯：孫承武）1110910