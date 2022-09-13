台中市議員參選人林義偉酒駕 宣布退選退出民進黨

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民進黨台中市議員參選人林義偉酒駕遭警方移送，13日宣布退出議員選舉，且退出民進黨。圖為他2018年參加聯合競選總部成立大會。（中央社檔案照片）

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）民進黨台中市議員參選人林義偉昨天晚間酒駕遭警方攔查後移送。林義偉今天向社會大眾道歉，並表示因為做了最壞的示範，酒駕零容忍，他宣布退出議員選舉，同時也退出民進黨。

民進黨台中市第5選區（潭子、大雅、神岡）市議員參選人林義偉，昨天晚間11時許，開車行經西屯區中科路、黎明路時，因「超越停止線」，遭第六警分局西屯所的警員攔查，警員發現林義偉的酒精濃度超標，經酒測後，酒精濃度為每公升0.80毫克，移送台中地檢署後，檢方訊後無保請回。

林義偉今天透過新聞稿向社會大眾道歉，因為酒駕做了最壞的示範，經過徹夜悔悟與懊惱，深知發生的事情已經無法倒帶重來。

林義偉指出，此刻深痛反省自己，「做錯事的我還可以用自身過程，向日後台灣社會提供什麼警惕呢？」酒駕就應該是零容忍，因此，他宣布退出台中市議員第5選舉區的議員選舉。

林義偉表示，認知民主進步黨對台灣社會承擔的責任與人民期待，深知自己對不起黨與先輩同志、支持者長期來對他的栽培，深刻悔悟並宣布立即退出民進黨。他用最誠懇的態度向社會大眾道歉。

林義偉屬民進黨新潮流系，2018年選舉得票1萬2041票，差1703票落選。4年來，他在潭子大雅神岡地區勤跑耕耘，地方人士認為他捲土重來，且有同派系的市長參選人蔡其昌拉抬優勢，頗被看好。對此事，蔡其昌今天也回應說，林義偉應該要「知所進退」。

原本登記參選台中市第5選區的林義偉因酒駕，退選並退黨，第5選區應選6席，目前12人登記參選，林義偉宣布退選，加上登記已截止，民進黨無法再補提人選，等於少了一席的空間，外界視為有利於這個選區的部分無黨籍議員參選人。（編輯：卞金峰）1110913