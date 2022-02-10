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民眾黨酒駕風波 林致兵退選陳品杰退黨

2022/2/10 16:38（2/10 17:12 更新）
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針對黨內議員參選人爆酒駕爭議，民眾黨10日宣布林致兵（左）退選、陳品杰（右）退黨。（圖取自facebook.com/TPPfanpage）
針對黨內議員參選人爆酒駕爭議，民眾黨10日宣布林致兵（左）退選、陳品杰（右）退黨。（圖取自facebook.com/TPPfanpage）
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（中央社記者郭建伸台北10日電）台灣民眾黨議員參選人林致兵、陳品杰日前爆出酒駕爭議，主席柯文哲昨天責成地方黨部發揮最大智慧弭平爭議。民眾黨今天表示，林致兵宣布退選，陳品杰則是退黨，民眾黨將虛心檢討改進，以符合民眾期待。

網紅四叉貓日前爆料，指民眾黨提名參選新北市第6選區議員的林致兵及桃園市第1選區議員被提名人陳品杰有酒駕前科，引發外界關注。民眾黨在爆料隔天緊急滅火，發表聲明指參選人自提名日起，一旦發生酒駕一律撤銷提名，公職人員酒駕一律開除黨籍。

民眾黨今天透過聲明表示，對於提名有酒駕紀錄的市議員參選人，因提名辦法不周全，向社會大眾致歉，並重申酒駕零容忍，盼各界一起支持打擊酒駕。

民眾黨指出，林致兵今天宣布退選，陳品杰宣布退黨。

民眾黨表示，自2021年12月1日公布第一波地方選舉提名名單後，社會各界對名單的批評指教，將虛心檢討改進，以符合民眾期待。

林致兵透過臉書發表聲明，表示投身選戰以來，因個人爭議造成民眾黨同志被謾罵、抹黑，感到愧疚與不捨；長考之下決定退出選戰，除了感謝諸多社會賢達一路鼓勵勸進，更感謝網路上理性批評的網友，未來在回饋社會的路上永不缺席，隨時再相會。

陳品杰則在臉書表示，他自始至終都是正面回應，誠實解釋過去發生的事，但內外夾殺情況，黨內同志無情的鬥爭，刀刀見骨，黨外亦有其他政黨的虎視眈眈，隨時準備落井下石；他自知已無法在黨內有所發揮，更不想拖累黨的發展，事到如今，只能互道珍重，並即日起退出民眾黨。（編輯：蘇志宗）1110210

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