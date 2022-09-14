台中大里住宅氣爆 初步調查使用電土催熟水果釀禍
2022/9/14 14:28（9/14 15:21 更新）
台中市大里區一處住宅一樓14日上午發生氣爆，消防局獲報到場查看，初步調查，疑為冰箱未插電存放香蕉水果以電土催化，產生的氣體遇水引爆。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年9月14日
（中央社記者蘇木春台中14日電）台中市大里區一處住宅1樓今天上午發生氣爆，消防局獲報到場，所幸未有人傷亡，卻也未發現瓦斯等易燃物，初步調查為水果使用電土催熟產生氣體引爆，意外原因仍待調查釐清。
台中市消防局今天上午11時40分獲報，大里區立新街一處民宅1樓發生氣爆，派遣十九甲、仁化分隊，出動消防車2輛、救護車1輛與消防人員7人前往處理。
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消防人員指出，到場時發現騎樓處雜物不明原因爆開，建築物1樓玻璃破裂，現場未發現瓦斯桶、無天然氣管線及未嗅到異味，無人傷亡。
台中市警察局霧峰分局告訴中央社記者，警方獲報到場交通疏導，另現場1樓由消防局火調科調查了解原因，疑為冰箱未插電存放香蕉水果以電土催化，產生的氣體遇水引爆，房屋租客及屋主女兒案發時在樓上、無人受傷，意外原因仍待調查釐清。（編輯：張芷瑄）1110914
台中市大里區一處住宅一樓14日上午發生氣爆，消防局獲報到場查看，現場未發現瓦斯桶、無天然氣管線及未嗅到異味，大門玻璃破裂，無人傷亡。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年9月14日
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