追出人口販運集團 竹檢將9人起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）女子遭陳姓前男友設局，不僅被逼簽本票、私刑拘禁，還險些遭賣往泰國，新竹地檢署今天表示，將涉案的人口販運集團共9人，分別依買賣人口、恐嚇取財等罪嫌起訴。

檢方告訴中央社記者表示，陳男為阿美（化名）的前男友，陳男夥同程姓男子在8月3日強逼阿美簽下新台幣50萬元本票；另外，程男與張姓女子、何姓、毋姓、葛姓等男子起意，要將阿美以新台幣40萬元，賣到泰國。

期間，張女、何男、毋男再逼阿美，簽下面額共50萬元本票3張，同時，為阻斷對外聯繫，甚至拿走阿美的手機，並將人拘禁。

張女在8月15日開車載何男，葛男騎乘機車，在行經新竹市光復路1段及慈雲路口，因與1輛貨車發生行車糾紛，何男持空氣槍朝貨車射擊鋼珠彈，葛男則持棍棒敲破貨車後照鏡，警方獲報到場處理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

隨即，新竹市警局第二分局報請檢察官翁旭輝指揮偵辦，檢警意外查出，在張女位在竹市牛埔東路租屋處，竟拘禁1名女子，就是阿美，且身體有明顯傷勢，立即將她救出。

檢方指出，涉案人包含陳男等9人，分別依恐嚇取財、加重買賣人口、私行拘禁等罪嫌起訴，此外，毋男、葛男在私行拘禁被害人期間，性侵得逞，造成被害人身心難以抹滅傷害，影響社會治安甚鉅，惡性重大，均建請法院從重量刑。（編輯：方沛清）1110914